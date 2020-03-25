Обе компании подписали договор проектного управления, координирования и поддерживающих услуг на такую сумму. Таким образом, Литва первой реализует свое обязательство по обеспечению деятельности компании в этой году, сообщило министерство.
"Поскольку до сих пор идут дискуссии о слаженном долгосрочном финансировании возникла реальная угроза продолжения деятельности компании в этом году. Подписав договор о закупке услуг, мы обеспечили финансирование компании и непрерывность работ по Rail Baltica. Надеемся, что нашему примеру последуют Латвия и Эстония", – отметил в сообщении вице-министр транспорта Гитис Мажейка.
Ожидается, что в ближайшее время будут подписаны еще два смежных договора, по которым финансирование Литвы достигнет почти 4 млн евро.
По словам Г. Мажейки, договор обеспечит стабильные денежные потоки для RB Rail, пока партнеры по проекту подготовятся к долгосрочному финансированию компании.
Созданная в 2014 году RB Rail до сих пор финансировалась Балтийскими странами на равных долях путем повышения уставного капитала компании – каждая из стран до этого года выделила по 3,9 млн евро.
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