Обе компании подписали договор проектного управления, координирования и поддерживающих услуг на такую сумму. Таким образом, Литва первой реализует свое обязательство по обеспечению деятельности компании в этой году, сообщило министерство.

"Поскольку до сих пор идут дискуссии о слаженном долгосрочном финансировании возникла реальная угроза продолжения деятельности компании в этом году. Подписав договор о закупке услуг, мы обеспечили финансирование компании и непрерывность работ по Rail Baltica. Надеемся, что нашему примеру последуют Латвия и Эстония", – отметил в сообщении вице-министр транспорта Гитис Мажейка.

Ожидается, что в ближайшее время будут подписаны еще два смежных договора, по которым финансирование Литвы достигнет почти 4 млн евро.

По словам Г. Мажейки, договор обеспечит стабильные денежные потоки для RB Rail, пока партнеры по проекту подготовятся к долгосрочному финансированию компании.

Созданная в 2014 году RB Rail до сих пор финансировалась Балтийскими странами на равных долях путем повышения уставного капитала компании – каждая из стран до этого года выделила по 3,9 млн евро.