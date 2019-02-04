После двухмесячного перерыва Литва возобновила экспорт живых свиней в Польшу. Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) в понедельник сообщила, что 3 февраля на бойню в Польше вывезено 180 животных из хозяйства в Паневежском районе.
© Augustė Smailytė

"Проблемы с экспортом свиней мы устранили оперативно. На встрече с государственными ветеринарными специалистами соседней страны мы согласовали единые принципы и процедуры оценки риска африканской чумы свиней (АЧС)", - сказал для пресс-релиза глава ГПВС Дарюс Ремейка.

Польша в декабре ввела запрет на ввоз литовской свинины и свиней, которые были выращены во второй зоне АЧС - там, где были найдены павшие от АЧС дикие кабаны. Правительство Литвы назвало это решение необоснованным, потому что в стране соблюдаются все стандарты безопасности, и предупредило, что может ввести ответные меры и ограничить импорт из Польши.

В 2018 году в Польше было зарегистрировано 109 вспышек АЧС на свинофермах, а в Литве - 51, в Польше уничтожено 25,4 тыс. животных, в Литве - 22,7 тыс.

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