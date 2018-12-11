Литва вошла в топ-20 наиболее посещаемых российскими туристами стран.
Число турпоездок россиян в Литву снизилось на 1% до 498 тысяч за 9 месяцев 2018 года по сравнению с прошлым годом.
По данным ТурСтат, в первую десятку стран, популярных у российских туристов в 2018 году по числу туристических поездок из России, по итогам 9 месяцев вошли Турция (4,907 тысяч поездок), Абхазия (3,621 тыс.), Финляндия (2,498 тыс.), Казахстан (2,310 тыс.), Украина (1,793 тыс.), Китай (1,449 тыс.), Эстония (1,343 тыс.), Грузия (979 тыс.), Германия (950 тыс.) и Италия (849 тыс.).
Общее число выездных туристских поездок из России за рубеж по сравнению в прошлым годом выросло на 6% до 32,9 млн за 9 месяцев 2018 года.
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