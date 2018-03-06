Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает учредить должность транспортного атташе в посольстве Литвы в Польше и аннулировать такую должность в России.
Varšuva

Министерство поясняет предложение стремлением расширить дипломатическое представительство на целевых рынках бизнеса. По сообщению ведомства, важность Польши для развития и деятельности транспортной системы Литвы все растет, и следует улучшить представительство Литвы в реализации совместных транспортных проектов европейского значения (особенно Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpatia, Функционального блока воздушного пространства Балтии).

"Сейчас Польша является приоритетным направлением в перевозке пассажиров и грузов в направлении стран Западной Европы, она также является государством, с которым в будущем целесообразно создавать общие инфраструктурные сети, координировать действия по привлечению более крупных грузовых транзитов из Азии (особенно Китая), Северной Европы и Скандинавии, развивая инициативу "Один пояс, один путь", - утверждает министерство.

Ожидается, что благодаря представителю Литвы в Польше создадутся предпосылки не только для развития литовского транспортного сектора, но и экономики страны.

Между тем, должность транспортного атташе в России якобы не является необходимой, этот пост остается свободным с начала 2017 года.

"С этого времени все возникающие вопросы транспортной сферы успешно решают другие дипломаты посольства Литовской Республики в Российской Федерации, поэтому недостатка в координации двухстороннего сотрудничества Литвы и России, а также представительства не ощущается", - утверждает транспортное ведомство.

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