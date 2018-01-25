Литовская продовольственно-ветеринарная служба (ЛВПС) сообщила, что на этой неделе ОАЭ выдала два необходимых для этого сертификата. Литва ранее получила от ОАЭ разрешение на ввоз рыбных, мясных и молочных продуктов.
Литовские компании, желающие экспортировать продукцию в ОАЭ, обязаны обладать сертификатом Halal, обязательным для экспорта в мусульманские страны.
В прошлом году ЛВПС согласовал сертификаты экспорта различной продукции в семь стран: Японию, Алжир, Мексику, Канаду, Боснию и Герцеговину, Новую Зеландию и ОАЭ.
Пострадавшие от ливней литовские фермеры получат 9 млн. евро финансовой помощи ЕС (4)
Еврокомиссия (ЕК) выделила 9,12 млн. евро пострадавшим от...
PayPal рассматривает возможность инвестировать в Литве (1)
Предприятие системы электронных платежей PayPal...
По показателю использования "зеленой" энергии Литва - в лидерах ЕС (7)
По показателю использования "зеленой" энергии Литва в...
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (31)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (31)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (12)
«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (219)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (44)
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (14)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...