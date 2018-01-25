Литовская продовольственно-ветеринарная служба (ЛВПС) сообщила, что на этой неделе ОАЭ выдала два необходимых для этого сертификата. Литва ранее получила от ОАЭ разрешение на ввоз рыбных, мясных и молочных продуктов.

Литовские компании, желающие экспортировать продукцию в ОАЭ, обязаны обладать сертификатом Halal, обязательным для экспорта в мусульманские страны.

В прошлом году ЛВПС согласовал сертификаты экспорта различной продукции в семь стран: Японию, Алжир, Мексику, Канаду, Боснию и Герцеговину, Новую Зеландию и ОАЭ.