Невзирая на широко распространяющуюся африканскую чуму свиней (АЧС) Литва сможет экспортировать в Украину свиней и свинину.
© DELFI / Karolina Pansevič

Украинская ветслужба признала, что меры контроля и предупреждения АСЧ в Литве являются надежными, и она может импортировать литовскую свинину.

Глава литовской Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка отметил, что Украина применяет очень строгие требования к импорту.

С начала 2015 года литовские компании экспортировали в Украину около 2 тонн мясных консервов, около 2,3 тонны говядины, 2,2 тыс тонн мяса птицы, 200 тонн субпродуктов из крупного рогатого скота.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Литва сможет экспортировать свинину в Украину (10)

Невзирая на широко распространяющуюся африканскую...

Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18”

В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (52)

В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...

Министр пригласил японские компании участвовать в закрытии Игналинской АЭС (7)

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас...

Центробанк Литвы: внешний долг страны растет (42)

20 сентября Центробанк Литвы (ЦБ) объявил данные о...

Swedbank: средняя семья в Вильнюсе в состоянии купить квартиру площадью 72,4 кв. м (7)

В этом году семья со средними доходами в Вильнюсе была...

TOP новостей

Студенты все еще ищут жилье: точно ли они виноваты в повышении цен (1)

В столицу Литвы съехались студенты, поэтому многие...

Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (9)

Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....

Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18” Restoranas „Nineteen18”

В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (52)

В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...

Папа приветствовал жителей стран Балтии: почтит память жертв свободы и придаст надежды (61)

Папа Франциск заявил, что во время визита в Балтийские...

Жаркая погода из Литвы пока не уходит

Тепло в Литве будет и в пятницу, только с субботы...