Украинская ветслужба признала, что меры контроля и предупреждения АСЧ в Литве являются надежными, и она может импортировать литовскую свинину.

Глава литовской Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка отметил, что Украина применяет очень строгие требования к импорту.

С начала 2015 года литовские компании экспортировали в Украину около 2 тонн мясных консервов, около 2,3 тонны говядины, 2,2 тыс тонн мяса птицы, 200 тонн субпродуктов из крупного рогатого скота.