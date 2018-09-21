Украинская ветслужба признала, что меры контроля и предупреждения АСЧ в Литве являются надежными, и она может импортировать литовскую свинину.
Глава литовской Государственной ветеринарно-пищевой службы (ГВПС) Дарюс Ремейка отметил, что Украина применяет очень строгие требования к импорту.
С начала 2015 года литовские компании экспортировали в Украину около 2 тонн мясных консервов, около 2,3 тонны говядины, 2,2 тыс тонн мяса птицы, 200 тонн субпродуктов из крупного рогатого скота.
Литва сможет экспортировать свинину в Украину (10)
Невзирая на широко распространяющуюся африканскую...
В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (52)
В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...
Министр пригласил японские компании участвовать в закрытии Игналинской АЭС (7)
Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас...
Центробанк Литвы: внешний долг страны растет (42)
20 сентября Центробанк Литвы (ЦБ) объявил данные о...
Swedbank: средняя семья в Вильнюсе в состоянии купить квартиру площадью 72,4 кв. м (7)
В этом году семья со средними доходами в Вильнюсе была...
TOP новостей
Студенты все еще ищут жилье: точно ли они виноваты в повышении цен (1)
В столицу Литвы съехались студенты, поэтому многие...
Балтийские каникулы Жени. Где самая европейская Европа, и чей кролик? (9)
Из всего увиденного эта Европа – самая европейская....
В Вильнюсе открылся новый ресторан: шампанское стоит 1490 евро (52)
В Вильнюсе открылся новый ресторан Nineteen18. Это назвали...
Папа приветствовал жителей стран Балтии: почтит память жертв свободы и придаст надежды (61)
Папа Франциск заявил, что во время визита в Балтийские...