Правительство Литвы думает, поддержать ли призыв Европарламента (ЕП) о расторжении договоров Евросоюза (ЕС) с крупнейшими производителями табачных изделий - в соответствии с ними последние платят членам сообщества компенсации за задержанную в них контрафактную продукцию этих производителей.
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© DELFI / Rimas Pocius


Министерство финансов предлагает не поддержать расторжение договоров - предложение будет рассмотрено на заседании правительства в среду.

Еврокомиссия (ЕК) в 2004–2010 годах подписала четыре соглашения с крупнейшими производителями табачных изделий. Они по сути означали заключение договоров мировой в проходивших тогда в США судебных процессах, в которых табачным компаниям были предъявлены иски на предмет возмещения ущерба за косвенное поощрение незаконной торговли сигаретами.

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В 2017 году после истечения договора с компанией Philip Morris продление договора не одобрил ЕП, который также рекомендовал в 2019 году расторгнуть соглашения с другими производителями табачных изделий. Для этого нужно одобрение всех стран-членов ЕС, поэтому ЕК попросила их представить свои позиции.

В Литве расторжение договоров поддерживают Министерство здравоохранения, Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем, Национальная коалиция контроля за табаком и алкоголем, однако против расторжения возражают Министерство финансов, МВД, Департамент полиции, Служба охраны госграницы Литвы, Служба расследования финансовых преступлений, Департамент миграции.

Минфин подчеркивает, что сутью соглашений является не сотрудничество с производителями табака, а компенсации за косвенное поощрение контрабанды. Указывается, что производители табачных изделий выделили Литве в 2016–2019 годах 6,2 млн евро, которые идут на поощрение должностных лиц и приобретение оборудования.

Соглашение ЕС с Japan Tobacco Imperial действует до 2022 года, с British American Tobaco и Imperial Brands – до 2030 года.

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