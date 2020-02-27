aA
Литва подала заявку на получение дополнительной финансовой помощи в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей для прокладки участка железной дороги европейской колеи Rail Baltica от Палемонаса в Каунасе до Паневежиса.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

Общая потребность в финансировании проекта из Евросоюза (ЕС) в заявке всех стран достигает 664,1 млн евро, из которых доля Литвы – 278,9 млн евро, говорится в сообщении Министерства транспорта.

По словам вице-министр транспорта Гитиса Мажейки, если дополнительное финансирование из ЕС не будет получено, то есть риск не реализовать проект Rail Baltica в срок – до 2026 года.

Статьи по теме:
Из-за споров об управлении Rail Baltica планируется еще одна встреча премьеров  (7)
"Фейл Baltica": денег нет, сроки поджимают, страны обвиняют друг друга. Почему скоростной балтийский поезд сходит с рельс  (39)

В случае получения этих средств до конца 2023 года намечается оборудовать ж/д полотно от Каунаса до Паневежиса и проложить первые 60 км двухпутной железной дороги европейского стандарта (шириной 1435 мм) от Палемонаса в Каунасе на север в направлении Паневежиса.

Это будет часть намеченной совершенно новой ж/д линии, которая соединит Каунас с Паневежисом, Ригу с Таллином, а через него – и с Хельсинки. На этом участке Литва ответственна за прокладку отрезка Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы.

Железную дорогу Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы в связи с коронавирусом рекомендует избегать мест массового скопления людей (1)

В среду правительство Литвы решило объявить в стране...

Жители Литвы в панике сметают продукты с прилавков (36)

Похоже, что жители Литвы поддались панике в связи с...

В Литве может появиться еще один выходной день – 13 января (203)

Трехсторонний совет, объединяющий профсоюзы,...

Сравнили расценки на банковские услуги в странах Балтии и Европе: будут обращаться в Антимонопольную службу и ЕК (10)

Центробанк Литвы сравнил расценки действующих в Литве...

Профессор пояснил особенности коронавируса: существенный момент сдерживания истерии уже упущен (69)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...

|Maža didelių žinių kaina