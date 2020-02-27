Общая потребность в финансировании проекта из Евросоюза (ЕС) в заявке всех стран достигает 664,1 млн евро, из которых доля Литвы – 278,9 млн евро, говорится в сообщении Министерства транспорта.

По словам вице-министр транспорта Гитиса Мажейки, если дополнительное финансирование из ЕС не будет получено, то есть риск не реализовать проект Rail Baltica в срок – до 2026 года.

В случае получения этих средств до конца 2023 года намечается оборудовать ж/д полотно от Каунаса до Паневежиса и проложить первые 60 км двухпутной железной дороги европейского стандарта (шириной 1435 мм) от Палемонаса в Каунасе на север в направлении Паневежиса.

Это будет часть намеченной совершенно новой ж/д линии, которая соединит Каунас с Паневежисом, Ригу с Таллином, а через него – и с Хельсинки. На этом участке Литва ответственна за прокладку отрезка Rail Baltica от Каунаса до литовско-латвийской границы.

Железную дорогу Rail Baltica протяжённостью 870 км от Таллина до границы Литвы и Польши намечается проложить до 2026 года. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Стоимость проекта составляет 5,8 млрд евро.