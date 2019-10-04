По словам вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте, если их объяснения не будут весомыми и убедительными, то может быть начато расследование в связи с нечестной коммерческой деятельностью, за которую предусматриваются штрафы до 100 тыс. евро.

"В данный момент мы отобрали конкретные товары и попросили их производителей выяснить, почему состав некоторых товаров в Литве иной, чем в других странах ЕС", – отметила в сообщении И. Гуджюнайте.

Ответы компаний на вопросы Государственной службы защиты прав потребителей ждут до конца октября.