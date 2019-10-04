Правительство Литвы просит пять международных производителей пищевых продуктов объяснить, почему состав продуктов, поставляемых на литовский рынок, отличается от состава в других странах Евросоюза.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По словам вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте, если их объяснения не будут весомыми и убедительными, то может быть начато расследование в связи с нечестной коммерческой деятельностью, за которую предусматриваются штрафы до 100 тыс. евро.

"В данный момент мы отобрали конкретные товары и попросили их производителей выяснить, почему состав некоторых товаров в Литве иной, чем в других странах ЕС", – отметила в сообщении И. Гуджюнайте.

Ответы компаний на вопросы Государственной службы защиты прав потребителей ждут до конца октября.

Статьи по теме:

Есть ли в ЕС двойные стандарты в качестве продуктов питания? (22)

Страны в восточной части Евросоюза утверждают, что...

В Литве будут исследовать отношение потребителей к качеству пищевых продуктов (5)

Поскольку в Евросоюзе возникли вопросы о качестве...

Бизнес

Литва просит пять производителей дать пояснения по составу пищевых продуктов (3)

Правительство Литвы просит пять международных...

Литва получила 15 млн евро помощи ЕС для реализации проектов в энергетике

Литва получила 10 млн евро помощи Евросоюза для...

Аналитики: плата за выбросы автомобилей может активизировать торговлю

Планирующаяся к введению в конце этого года плата за...

Транспортным компаниям придется повышать зарплаты или платить больше налогов (3)

Может статься, что транспортным компаниям в следующем...

С понедельника Клайпеда начинает отопительный сезон (1)

С 7 октября в Клайпеде начинается отопительный сезон,...

TOP новостей

Жители Литвы восстали против налога на автомобили: массово подписывают петицию (46)

Жители Литвы не пропустили информацию о...

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (375)

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

Синоптик призывает готовиться к зимним явлениям: ждет гололед

В ближайшие дни ожидаются заморозки и первый в этом...

Президент Литвы на месяц продлил срок, в который премьер по болезни может взять больничный (5)

Президент Литвы Гитанас Науседа 4 октября издал...

Транспортным компаниям придется повышать зарплаты или платить больше налогов (3)

Может статься, что транспортным компаниям в следующем...