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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас пригласил Польшу активно участвовать в деятельности рынков электроэнергии и газа Балтийских стран, сообщило Министерство энергетики.
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во вторник в Варшаве Ж. Вайчюнас обсудил с ответственным за энергетику и климат польским министром Михалом Куртыкой прогресс в реализации проекта синхронизации линий электропередачи стран Балтии с континентальной Европой, перемычки ЛЭП Harmony Link и газопровода GIPL.

По словам Ж. Вайчюнаса, интеграция энергосистем Литвы и Польши посредством реализуемых в данный момент проектов энергетической инфраструктуры создает возможности для польских участников энергорынка действовать и на рынках электроэнергии и газа стран Балтии.

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"Я не сомневаюсь, что участие оператора польской биржи и конкретных компаний в рынках электроэнергии и газа Балтийских стран будет способствовать реализации основополагающих стратегических целей – прежде всего, сокращению зависимости от импорта электроэнергии с Востока, повышению конкуренции на газовом рынке и повышению эффективности использования прокладываемого сейчас литовско-польского газопровода GIPL", – приводятся в пресс-релизе слова Ж. Вайчюнаса.

Он призвал польского министра обратить внимание польского оператора TGE на эти возможности сотрудничества двух стран.

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