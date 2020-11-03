Компания Litgrid, в рамках "антиостровецкого" закона, со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси.
"В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11:06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11:38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси", – сказао в пресс-релизе компании.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: в среду будет предложено ввести всеобщий карантин (29)
Поскольку эпидемиологическая ситуация в стране...
Анализ правительства Литвы показал – легкий карантин не дает желаемого результата (36)
В Литве каждую неделю растет количество больных...
В Литву планируют перебраться 100 белорусских компаний, заявки подали всего несколько десятков специалистов ИТ (91)
С начала протестов в Беларуси Литва получила заявки 3700...
За сутки в Литве установлено 897 новых случаев коронавируса, пять человек умерли (7)
За минувшие сутки в Литве установлено 897 новых случаев...
Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси (20)
После того как на Белорусской АЭС началась выработка...