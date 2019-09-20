Компания Litgrid представила операторам Латвии и Эстонии региональную методику торговли электроэнергией с третьими странами, а также обратилась за консультациями в Еврокомиссию (ЕК).
В Litgrid в пятницу сказали BNS, что Литва представила свою методику в ответ на методику, подготовленную Латвией и Эстонией. Дискуссии по этому вопросу будут продолжаться.
"Один из важнейших принципов предлагаемой Litgrid методики – стремление дать оценку надежности системы (...). Это значит, что если у Латвии с Россией только одна линия, то торговля электроэнергией невозможна из-за безопасности поставок, потому что в случае отключения единственной линии для обеспечения импорта из России должна использоваться инфраструктура других стран", – говорится в сообщении Litgrid.
В среду латвийский и эстонский операторы AST и Elering обнародовали на бирже Nord Pool сообщение, в котором говорится, что они подготовили методику для торговли с Россией.
Компания AST в августе комментировала BNS, что с учетом намерений Литвы снизить пропускную способность с Белоруссией после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС до 0 мегаватт есть стремление обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией.
Сейчас торговля стран Балтии электроэнергией с третьими странами осуществляется исключительно через литовскую границу.
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