Министерство транспорта утверждает, что это следует сделать с целью обеспечения чёткой ответственности управления проектом. Стратегический контроль над проектов и решения по управлению и реализацией проекта перешли бы в компетенцию государств.
Как отмечает Минтранспорта, в условиях продолжающейся дискуссии трёх стран Балтии о модели реализации проекта Литва предлагает не отклоняться от главной цели - своевременной реализации проекта.
"Мы согласны, что нужно оптимизировать модель управления Rail Baltica, чтобы она была эффективнее. Мы готовы объявить процедуры закупок по строительству железнодорожной линии от Каунаса в направлении границы Латвии уже вскоре, а начать строительные работы в 2021 году", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич.
В рамках проекта от Таллина до литовско-польской границы будет проложена железная дорога европейского стандарта (1435 мм). Протяженность её составит 870 км, проложить железную дорогу планируется до 2026 года.
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