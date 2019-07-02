Об этом министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис будет говорить на белорусском форуме регионального сотрудничества "Индустриальный парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей". В рамках форума также состоится двусторонняя встреча с министром транспорта Беларуси Алексеем Авраменко.
"Надёжная и эффективная грузовая логистика от литовской и белорусской границы до Клайпедского морского порта с учётом растущих потребностей Индустриального парка "Великий камень", является одним из приоритетных направлений сотрудничества с Беларусью", - сказал Р.Масюлис в сообщении.
При перевозке китайских грузов в Европу Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) предлагает воспользоваться преимуществом Литвы: синергией двух железнодорожных сетей - 1435 мм и 1520 мм, соединяющими терминалы на различных железнодорожных линиях в Шештокай и Каунасе, а также интермодальные терминалы Вильнюса и Каунаса.
"Мы видим открывающиеся возможности для Клайпедского порта, для Литовских железных дорог и интермодальных терминалов в Вильнюсе и Каунасе, для центров автомобильного транспорта и логистики - мы должны максимально воспользоваться ими. В этом контексте мы видим возможность более эффективно использовать линию Rail Baltica", - сказал Р.Масюлис.
В январе-мае этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, грузоперевозки между Литвой и Беларусью увеличились на 4%, на 13% - поездом "Викинг".
В этом году рост транзита китайских грузов был особенно большим - с 7 поездов в январе-мае 2018-го до 56 поездов за такой же период этого года.
Вильнюс награжден за лучшую стратегию по привлечению инвестиций
Вильнюсское агентство по туризму и бизнесу Go Vilnius было...
Литва предлагает логистические услуги индустриальному парку "Великий камень" (1)
Литва, стремясь к активному участию в логистической...
После объединения аэропортов Литвы доход компании Lietuvos oro uostai вырос на 235% (4)
1 июля 2014 года объявили об объединении всех воздушных...
СМИ: компания ЛЖД будет искать неисправности и с российской Glonass (16)
Государственные Литовские железные дороги ( Lietuvos...
TOP новостей
В фейсбуке распространяют фото из Швянтои: отдыхающие часов не наблюдают
В начале прошлого года в Литве вступил в силу новый...
Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон Специально для DELFI (91)
Встреча в пятницу 28 июня на саммите G20 в Осаке ( Япония )...
Из центра Вильнюса перенесли символ ужаса царской России (84)
1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы увезли последних...
С лип на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе осыпаются последние листья (11)
Жители литовской столицы обеспокоены состоянием лип...