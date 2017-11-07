Как отмечает глава отдела финансов компаний банка Luminor Миндаугас Матулайтис, стоимость распространения десятигодичных облигаций была на 8 базовых пунктов выше EUR IRS соответствующего периода (начально планировалось на 10-15 базовых пунктов), а стоимость распространения тридцатигодичных бумаг – на 38 базовых пунктов (изначально планировались на 40-45 базовых пункта). Окончательная прибыльность распространенных облигаций будет установлена после фиксации норм EUR IRS соответствующего периода.
"Можно сказать, что цена дополнительных эмиссий без всяких премий выше цен вторичного рынка - оригинальных уже находящихся в обороте эмиссий, и это очень выгодно Литве. Добиться этого помог относительно небольшой размер эмиссии, солидная книга заявок, превысившая 1,1 млрд. евро, и конечно, хорошая тактика, позволившая маневрировать между двумя эмиссиями", - отметил в присланном BNS комментарии М. Матулайтис.
После ассимиляции дополнительных эмиссий номинальный размер начатой размещаться в мае десятигодичной эмиссии увеличится до 1,1 млрд. евро, а 30-летней эмиссии - до 750 млн. евро. На момент выпуска в мае этого года доходность эмиссий составила 1,129% и 2,188%.
Для размещения облигаций наняты банки Banca IMI и JP Morgan.
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