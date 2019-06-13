Литва в среду позаимствовала на международных рынках капитала 1,5 млрд евро, выпустив две эмиссии еврооблигаций различного срока погашения – номинальной стоимостью 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет и номинальной стоимость 850 млн евро со сроком погашения через 30 лет. Одна из них является самой дешевой за всю историю заимствований Литвы, сообщает Министерство финансов.
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Минфин сообщает, что решение о заимствовании на длительный срок обусловлено благоприятной ситуацией на международных рынках, стремление надлежащим образом управлять рисками и фиксировать на длительный срок низкие годовые по займам.

"Используя нынешние условиях низких годовых, мы обеспечили надлежащее рефинансирование эмиссии, которую должна быть выкуплена в феврале следующего года, и снижение расходов на обслуживание долга. В свою очередь, длительный срок займов позволит равномерно распределить потоки погашения долга и дольше пользоваться привлекательными условиями финансирования", - сказал для пресс-релиза министр финансов Вилюс Шапока.

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Эмиссия еврооблигаций номинальной стоимостью 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет является самой дешевой за всю историю заимствований Литвы - годовые по ней составят 0,5%. Еврооблигации распространены с прибыльностью 0,603%, а цена выпуска равняется 99,003% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут оплачиваться 19 июня этого года и выкупаться 19 июня 2029 года.

Литва второй раз выпустила эмиссию со сроком погашения через 30 лет (номинальная стоимость – 850 млн евро). За нее страна будет платить годовые 1,625%. Еврооблигации выпущены с прибыльностью 1,732%, а цена выпуска равняется 97,513% их номинальной стоимости. Еврооблигации будут оплачиваться также 19 июня этого года, а выкупаться – 19 июня 2049 года.

На заимствованные средства будет обеспечен резерв средств для выкупа эмиссии еврооблигаций стоимостью 1,3 млрд евро (годовые за нее составлят 7,375%) 11 февраля следующего года.

Лид-менеджерами эмиссий будут банки BNP Paribas и J.P Morgan.

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