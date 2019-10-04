Литва получила 15 млн евро помощи ЕС для реализации проектов в энергетике

Литва получила 10 млн евро помощи Евросоюза для подготовительных работ по прокладке морского кабеля Harmony Link для соединения ЛЭП Литвы и Польши, и еще около 5 млн евро на два других энергетических проекта, сообщило Министерство энергетики Литвы.
GIPL jungtis
© DELFI / Rimas Pocius

По его сообщению, государства ЕС в среду одобрили предложение Еврокомиссии выделить 556 млн евро ассигнований под проекты из Списка общего интереса ЕС в рамках механизма мер европейских инфраструктурных сетей.

В целом для финансирования отобраны лишь 8 проектов – 6 в сфере электроэнергии и 2 в газовом секторе. Только Литва получит финансирование на все поданные заявки по трем проектам.

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Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что помощь позволит и далее интенсивно продвигать проект морской перемычки Harmony Link, который является одним из важнейших частей синхронизации систем электропередачи стран Балтии с континентальной Европой.

"Одновременно это еще раз подтверждает, что ЕК и все страны ЕС продолжают последовательно поддерживать наше стремление стать безопасной и надежной частью европейской сети электропередачи", – сказал Ж. Вайчюнас.

205 тыс. евро было выделено на исследование развития мощностей Круонисской гидроаккумулирующей станции.

Одновременно выделено и 4,88 млн евро ассигнований на работы по расширению литовско-латвийского газопровода. После того, как будут увеличены мощности передачи газа между Литвой и Латвией, улучшаться условия использования рынком Клайпедского терминала сжиженного природного газа, латвийским газовым хранилищем в Инчукалнсе, а с 2022 года и планирующегося к прокладке газопровода с Польшей (GIPL).

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