По данным Министерства по вопросам охраны окружающей среды, главная тема выставки - "Давайте объединим умы, давайте создавать будущее". Выставка будет проходить в течение полугода - с октября 2020 года до апреля 2021 года.

"Ожидается, что в этой выставке будет участвовать абсолютное большинство государств мира, за полгода ее посетит 25 млн. человек", - указывает министерство.

Подсчеты показывают, что строительство павильона Литвы, расходы на услуги и участие обойдутся примерно в 6,5 млн. евро.

В следующем году планируется начать подготовительные работы и подготовить концепцию павильона, организовать архитектурный конкурс.

В этом году выставка Expo 2017 проходила в столице Казахстана Астане.

Сообщалось, что за период с 10 июня до 9 сентября ее посетило более 3,860 млн. человек. Организаторы рассчитывали, что посетителей будет 2 миллиона.