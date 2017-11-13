По данным Министерства по вопросам охраны окружающей среды, главная тема выставки - "Давайте объединим умы, давайте создавать будущее". Выставка будет проходить в течение полугода - с октября 2020 года до апреля 2021 года.
"Ожидается, что в этой выставке будет участвовать абсолютное большинство государств мира, за полгода ее посетит 25 млн. человек", - указывает министерство.
Подсчеты показывают, что строительство павильона Литвы, расходы на услуги и участие обойдутся примерно в 6,5 млн. евро.
В следующем году планируется начать подготовительные работы и подготовить концепцию павильона, организовать архитектурный конкурс.
В этом году выставка Expo 2017 проходила в столице Казахстана Астане.
Сообщалось, что за период с 10 июня до 9 сентября ее посетило более 3,860 млн. человек. Организаторы рассчитывали, что посетителей будет 2 миллиона.
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