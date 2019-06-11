Эти боеприпасы годятся для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов, пулеметов.
Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля.
Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщило Минобороны.
"Передача имущества – часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.
Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым и стала поддерживать сепаратистом в восточной части Украины.
За период с 2014 года Литва выделила Украине помощи на несколько миллионов евро.
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