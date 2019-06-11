Эти боеприпасы годятся для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов, пулеметов.

Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля.

Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщило Минобороны.

"Передача имущества – часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым и стала поддерживать сепаратистом в восточной части Украины.

За период с 2014 года Литва выделила Украине помощи на несколько миллионов евро.