В понедельник самолет ВВС Украины вывез из Литвы почти миллион единиц боеприпасов, которые армия Литвы больше не использует. Они предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Rasta šaudmenų
© Alius Koroliovas

Эти боеприпасы годятся для легкого стрелкового оружия советского производства - автоматов, пулеметов.

Решение о передаче боеприпасов правительство Литвы приняло в начале февраля.

Стоимость покупки передаваемого оружия составляет 255,5 тыс. евро, сообщило Минобороны.

"Передача имущества – часть последовательной и всесторонней поддержки Литвой Украины, которая укрепляет оборонные мощности и обеспечивает независимость, суверенитет и территориальную целостность своего государства", – сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

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Литва и раньше передавала Украине патроны, некоторые элементы вооружений. Первый раз такой груз был доставлен в Украину в 2014 году, когда Россия аннексировала полуостров Крым и стала поддерживать сепаратистом в восточной части Украины.

За период с 2014 года Литва выделила Украине помощи на несколько миллионов евро.

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