Литва надеется, что в новом бюджете Евросоюза (ЕС) будут предусмотрены средства на развитие железной дороги Rail Baltica, автодорог и другой инфраструктуры с тем, чтобы она соответствовала военным потребностям.
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Еврокомиссия (ЕК) весной предложила заложить в многолетний бюджет ЕС на период 2021–2027 годов средства на объекты инфраструктуры путей сообщения двойного назначения с той целью, чтобы облегчить перемещение военной техники в странах-членах.

Должностные лица Литвы говорят, что надеются получить из так называемого Фонда военной мобильности как минимум 430 млн евро в фиксированных ценах (без учета прогнозов инфляции).

"Для приспосабливания инфраструктуры путей сообщения понадобится около 310 млн евро, на потребности аэропортов понадобится около 80 млн евро, Клайпедскому государственному морскому порту - сумма около 40 млн евро", - сказала BNS пресс-атташе Министерства транспорта и коммуникаций Даля Пяряднене.

По ее словам, из этого фонда также намечается запросить дополнительные средства для железной дороги европейской колеи Rail Baltica, потому что "в отношении военной мобильности именно железнодорожная инфраструктура в Европе считается приоритетной частью транспортной инфраструктуры".

Минтранспорта утверждает, что более детальные подсчеты инвестиций из Фонда военной мобильности еще предстоит произвести. В следующем году должны стать известны условия использования средств этого фонда и конкретные инфраструктурные проекты.

Перед Литвой и другими странами Балтии до сих пор стоит вызов приспособить свою инфраструктуру к передвижению военной техники, хотя эти страны и являются одними из самых активных в плане заявления позиции по созданию так называемого "военного Шенгена". Это была бы система, которая позволяла бы военным перемещаться между странами Европы с минимальными преградами.

Страны Балтии утверждают, что организовали свою систему разрешений на въезд союзнической военной техники так, чтобы они выдавались в течение 24 часов.

ЕК предлагает в следующем бюджете ЕС предусмотреть на улучшение военной мобильности 5,7 млрд евро в фиксированных ценах. В нынешних ценах, с учетом прогнозируемой инфляции, эта сумма составляет 6,5 млрд евро.

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