Как сообщает департамент, за видами на жительство иностранцы обратились в ноябре прошлого года. Эти люди были акционерами, директорами и членами правления двух созданных предприятий.

"При рассмотрении просьб этих иностранцев у ДМ возникли сомнения на предмет того, что истинной целью иностранцев в Литве является не осуществление законной деятельности в Литве, а лишь узаконивание пребываний в Евросоюзе (ЕС)", - говорится в сообщении.

ДМ установил, что обе компании идентично имитируют деятельность и декларируют предоставление услуг одним и тем же клиентам.

Как отмечает департамент, сомнения только усилились тем обстоятельством, что обе компании заключили договоры с предприятием, зарегистрированным в Гонконге, где из-за привлекательной льготной налоговой системы часто регистрируются офшорные предприятия.

Оно перевело на счета обеих компаний в конце сентября 2016 года более чем по 50 000 евро со счета в латвийском банке.

Иностранцы обжаловали решения не предоставить им виды на жительство в судах, однако их жалобы были отклонены, указал департамент.