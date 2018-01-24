"Эти изменения определили снижение потребности Литвы в оборудовании подземного хранилища, поэтому предлагается не проводить активные действия по реализации проекта", - пишет министерство энергетики.

Подготовленное им постановление в среду рассмотрит правительство.

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Ранее было подсчитано, что оборудование хранилища в Сидеряй обошлось бы почти в 170 млн. евро, а еще 140 млн. евро потребовалось для газовой "подушки" в объеме 500 млн. кубометров.

Летом прошлого года дешевле обходился сжиженный природный газ (СПГ) после регазификации, Литва хранила его в Инчукалнсе.

Сейчас газ в Литву поставляется из трех разных источников - с Инчукалнского хранилища, через Клайпедский терминал СПГ, а газ "Газпрома" поставляется в страну по газопроводу через Беларусь.

По предварительным данным компании Amber Grid с начала этого года газ "Газпрома" составил 64% потребляемого в Литве газа, еще 28,5% поставлялось из Инчукалнса, а через терминал СПГ было импортировано 7,3%.