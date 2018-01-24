Литва отказывается от намерений оборудовать подземное газовое хранилище в Сидеряй (Syderiai, Тельшяйский район), поскольку проект не привлек польские энергетические компании, а также после появления возможности использования Инчукалнского хранилища газа в Латвии.
Inčukalnio dujų saugykla
© DELFI / Edgaras Savickas

"Эти изменения определили снижение потребности Литвы в оборудовании подземного хранилища, поэтому предлагается не проводить активные действия по реализации проекта", - пишет министерство энергетики.

Подготовленное им постановление в среду рассмотрит правительство.

Статьи по теме:
Литва начала использовать газ с хранилища в латвийском Инчукальнисе  (75)

Ранее было подсчитано, что оборудование хранилища в Сидеряй обошлось бы почти в 170 млн. евро, а еще 140 млн. евро потребовалось для газовой "подушки" в объеме 500 млн. кубометров.

Летом прошлого года дешевле обходился сжиженный природный газ (СПГ) после регазификации, Литва хранила его в Инчукалнсе.

Сейчас газ в Литву поставляется из трех разных источников - с Инчукалнского хранилища, через Клайпедский терминал СПГ, а газ "Газпрома" поставляется в страну по газопроводу через Беларусь.

По предварительным данным компании Amber Grid с начала этого года газ "Газпрома" составил 64% потребляемого в Литве газа, еще 28,5% поставлялось из Инчукалнса, а через терминал СПГ было импортировано 7,3%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Литва замораживает проект подземного газохранилища в Сидеряй

В связи с тем, что польские энергетические предприятия...

Литва - лидер по привлечению туристов в Балтии (3)

Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году...

Перевозчики просят о помощи – стоят в очередях по 22 часа (12)

Водители большегрузных машин, которые едут в Литву со...

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (20)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (26)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

TOP новостей

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (20)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (26)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

Какую игру ведет мэр Каунаса Матийошайтис? (3)

Упоминающиеся сейчас фамилии возможных кандидатов на...

Литва - лидер по привлечению туристов в Балтии (3)

Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году...

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (70)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...