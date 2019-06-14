Литва остается зависимой от импортируемой энергии

Показатель энергетической зависимости Литвы в прошлом году повысился на 1,8% до 74,7% и все еще заметно превышал показатель Евросоюза (ЕС), который в 2017 году был 55,1%, сообщил Департамент статистики.

Как показывают предварительные данные, совокупные затраты страны на топливо и энергию в прошлом году увеличились на 0,2% до 7,69 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Большую часть совокупных затрат страны на топливо и энергию составили нефть и ее продукты (39,6%), а также газ (23,1%). Обновляющиеся энергоресурсы и электроэнергия составили 19,8% и 10,8% соответственно, остальное (6,7%) – каменный уголь, торф и др.

Окончательное потребление энергии в прошлом году возросло на 3,8%. Больше всего энергии (39,8%) потреблено в транспортом секторе, в домашних хозяйствах ее потреблено 26,6%, в промышленности – 19,2%.