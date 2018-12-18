За поправки к закону проголосовали 99 депутатов, 1 был против, 17 воздержались. Всего в голосовании участвовали 117 депутатов.
Ранее говорили о дальнейшей аренде судна-хранилища, поскольку в 2024 г. истекает срок действия договора об аренде с норвежской компанией Hoegh LNG.
В договоре предусмотрено право на покупку терминала или продление срока аренды. Аренда и эксплуатация судна-терминала СПГ обходится в 66 млн. евро в год, сюда также входят расходы на поставку обязательного количества СПГ - 20–30 млн. евро в год.
Информационное агентство BNS ранее сообщало, что выкуп терминала снизить ежегодные расходы с 66 до 43 млн. евро в год. Йонавская Achema, которая оплачивает сейчас четверть всех расходов, после выкупа будет платить на 6 млн. евро в год меньше.
Согласно принятым поправкам, это решение позволит снизить расходы на эксплуатацию Independece с 2019 года. Тогда эти расходы оптимально распределят до конца 2044 года.
Для выкупа терминала СПГ компании Klaipėdos nafta придется брать в кредит около 308 млн. евро под государственные гарантии.
Каунас ввел ограничения для строительства крематориев
Каунасская мэрия 18 декабря ввела ограничения для...
Elektrum Lietuva: за неделю электроэнергия в Литве подорожала на 9% (1)
На минувшей неделе, по сравнению с предыдущей, цена на...
Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать потребуется кредит в 308 млн. евро (120)
Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...
Украинская компания информтехнологий трудоустроит в Клайпеде 25 программистов (5)
Украинская компания информационных технологий Taurus Quadra...
TOP новостей
Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать потребуется кредит в 308 млн. евро (120)
Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...
В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты (13)
В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся...
Премьер-министр Литвы упомянул о новом налоге лидер "крестьян" упомянул о сроках (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений
Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по...
Дежурившая в министерстве учитель Вероника возвращается на работу, но будет работать бесплатно забастовка будет прекращена (13)
Учитель начальных классов Вероника Наумова, которая с 28...