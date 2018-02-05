Литва входит в десятку наиболее открытых мировых экономик, свидетельствует исследование Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

В результате оценке открытости сектора услуг 44 стран первой в списке оказалась Латвия, за ней следуют Ирландия, Германия, Голландия, Австралия, Литва, Дания, Япония, Соединенное Королевство и Чехия.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что оценка ОЭСР подтверждает, что в Литве создан эффективный климат регулирования услуг. Министр надеется, что на предстоящем в конце мая заседании Совета министро ОЭСР Литву пригласят стать членом этой организации.

Эксперты ОЭСР учитывали возможности рынка в предоставлении услуг из-за границы, процедуры и требования к вновь учреждаемой иностранной компании, устранение барьеров для временно прибывающих физических предоставителей услуг, сообщило министерство иностранных дел.

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