В результате оценке открытости сектора услуг 44 стран первой в списке оказалась Латвия, за ней следуют Ирландия, Германия, Голландия, Австралия, Литва, Дания, Япония, Соединенное Королевство и Чехия.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утверждает, что оценка ОЭСР подтверждает, что в Литве создан эффективный климат регулирования услуг. Министр надеется, что на предстоящем в конце мая заседании Совета министро ОЭСР Литву пригласят стать членом этой организации.

Эксперты ОЭСР учитывали возможности рынка в предоставлении услуг из-за границы, процедуры и требования к вновь учреждаемой иностранной компании, устранение барьеров для временно прибывающих физических предоставителей услуг, сообщило министерство иностранных дел.