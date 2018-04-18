В первом квартале этого года рост продаж новых автомобилей в Литве был одним из самых интенсивных в Евросоюзе (ЕС), показывают данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).
© DELFI / Karolina Pansevič

В этом году в Литве было продано 6,5 тыс. новых автомобилей – на 17,3% больше, чем в январе-марте 2017 года (5,5 тыс.). В Латвии продажи выросли на 3% до 4,2 тыс., а в Эстонии – на 15,5% до 6,6 тысяч.

Только в марте, по сравнению с мартом прошлого года, продажи автомобилей в Литве выросли на 34,5% до 2761, в Латвии они сократились на 2,8% до 1402, а в Эстонии - выросли на 4% до 2278 единиц.

В целом в ЕС продажи новых авто выросли на 0,7% до 4,172 млн.

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