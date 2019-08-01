Литва обжалует в Верховном суде Швеции решение по ее спору с "Газпромом"

Таким образом Литва пытается использовать все возможности, чтобы присудить у "Газпрома" компенсацию в 1,4 млрд евро – столько литовские потребители переплатили за природный газ – и одновременно аннулировать решение суда о возмещении судебных расходов по разбирательству с "Газпромом", сообщило литовское министерство энергетики.
Ожидается, шведский суд примет решение о том, принимать ли жалобу Литвы, до конца этого года.
Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительство Литвы и "Газпрома" Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, "Газпром" спровоцировал конфликт интересов. Решением Стокгольмского арбитража Литва не смогла вернуть себе переплату, которая образовалась за газ, поставлявшийся ей "Газпромом" в 2004 - 2012 годах.
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