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Литва обжаловала в Суде справедливости Евросоюза (ССЕС) Пакет мобильности, ужесточающий деятельность автоперевозчиков. Министерство юстиции вручило ССЕС два иска и стремится к отмене положений правовых актов ЕС, из-за которых страдают литовские водители и перевозчики, сообщило ведомство.
Vilkikai prie Kalė uosto
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

"Литва твердо решила защищать права своих водителей и перевозчиков, и обеспечить баланс их интересов. Укрепляя внутренний рынок ЕС, мы обязаны сохранить конкурентоспособность наших работников и бизнеса, чтобы этот сектор не дискриминировался, путем применения к нему необоснованных и непропорциональных требований", – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

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"В связи с этим могут пострадать и финансы страны – сократятся запланированные доходы бюджета, вырастут расходы", – добавил он.

Литва оспаривает положения пакета, согласно которым грузовики каждые восемь недель должны возвращаться в страну регистрации, а также положения, ограничивающие каботаж – внутренние перевозки в странах ЕС, меняют правила командировки водителей, ограничивают свободу выбора места отдыха, а также прочие условия отдыха, хотя для этого нет достаточной инфраструктуры.

По мнению Литвы, эти положения противоречат законодательству ЕС и целям "Зеленого курса" Европы – повышают интенсивность транспортных коридоров и загрязняющих выбросов, а также ограничивают возможности бизнеса Литвы в других странах ЕС.

По оценкам Литвы, наиболее негативное влияние испытают мелкие компании, без работы останутся почти 35 тыс. человек, для выплат им потребуется 111 млн евро, а ВВП страны сократится на 1,6%.

Европарламент принял Пакет мобильности в июле этого года. В наибольшей степени его поддерживают старожилы ЕС из стран Западной Европы, например, Германия и Франция. Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит компании периферии ЕС и повысит загрязнение на дорогах.

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