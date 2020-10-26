"Литва твердо решила защищать права своих водителей и перевозчиков, и обеспечить баланс их интересов. Укрепляя внутренний рынок ЕС, мы обязаны сохранить конкурентоспособность наших работников и бизнеса, чтобы этот сектор не дискриминировался, путем применения к нему необоснованных и непропорциональных требований", – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
"В связи с этим могут пострадать и финансы страны – сократятся запланированные доходы бюджета, вырастут расходы", – добавил он.
Литва оспаривает положения пакета, согласно которым грузовики каждые восемь недель должны возвращаться в страну регистрации, а также положения, ограничивающие каботаж – внутренние перевозки в странах ЕС, меняют правила командировки водителей, ограничивают свободу выбора места отдыха, а также прочие условия отдыха, хотя для этого нет достаточной инфраструктуры.
По мнению Литвы, эти положения противоречат законодательству ЕС и целям "Зеленого курса" Европы – повышают интенсивность транспортных коридоров и загрязняющих выбросов, а также ограничивают возможности бизнеса Литвы в других странах ЕС.
По оценкам Литвы, наиболее негативное влияние испытают мелкие компании, без работы останутся почти 35 тыс. человек, для выплат им потребуется 111 млн евро, а ВВП страны сократится на 1,6%.
Европарламент принял Пакет мобильности в июле этого года. В наибольшей степени его поддерживают старожилы ЕС из стран Западной Европы, например, Германия и Франция. Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит компании периферии ЕС и повысит загрязнение на дорогах.
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