Такая возможность появилась после того, как Европейский совет в конце июля утвердил изменения к директиве об обложении алкоголя акцизами, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.
"Изменения предоставят государствам-членам больше возможностей по установлению размеров акцизных тарифов на алкогольные напитки. Литва утвердила эти изменения. Выбор в пользу снижения акцизных тарифов, предусмотренный в изменениях не является обязательным. Сейчас Литва не рассматривает такую возможность", - указал Минфин в комментарии для BNS.
Как сказал BNS вице-президент Конфедерации бизнеса Литвы, председатель комиссии по вопросам налогов Марюс Дубниковас, в Литве акцизы на алкоголь в последнее время устоялись и серьезные изменения сейчас не нужны. И все же он считает, что акцизы на вино можно было бы немного повысить, так как продажи вина (по сравнению с продажами пива или крепкого алкоголя) растут, в Литве практически нет производителей вина и получается, что по сути поддержку получают зарубежные производители.
Он подчеркнул, что Литве не нужно следовать примеру Латвии и Эстонии - эти страны ввязались в войну акцизов.
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