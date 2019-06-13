Литва намерена ужесточить надзор за деятельностью с криптовалютами

В Литве стремятся регулировать деятельность компаний криптовалют, деятельность их обменных пунктов и операторов депозитных средств, а также ввести обязанность обеспечивать в этой деятельности эффективную превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.
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В среду Кабмин одобрил подготовленные Минфином поправки к закону о превенции отмывания денег и терроризма, в которых в литовское законодательство переносится Пятая директива превенции отмывания денег Евросоюза и рекомендации, утвержденные в прошлом году Международной организацией по борьбе с отмыванием денег.

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Поправки предусматривают, что операторами обменников кириптовалют и депозитных денег смогут быть лишь зарегистрированные в Реестровом центре лица, либо их филиалы, они должны будут следовать закону о превенции отмывания денег – требовать документы удостоверения личности, информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) о крупных финансовых операциях.

Операторы должны будут устанавливать и проверять личность клиента до предоставления услуги, если сумма операций превышает 1 тыс. евро, а также предоставлять СРФП информацию, если сумма операций не меньше 15 тыс. евро, а эти требования будут действовать не только при конвертации криповалюты в традиционные и обратно, и при обмене одной криптовалюты на другую.

С учетом рекомендаций СРФП, личность клиентов должны будут устанавливать и инициаторы первичных предложений криптовалют, однако для них будет установлен более высокий рубеж сделок – 3 тыс. евро. Инициаторы предложений криптовалют также будут обязаны хранить определенную информацию и сотрудничать с СРФП.

В данный момент деятельность операторов и лиц, занимающихся криптовалютами, не регламентирована.

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