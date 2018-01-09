Газ, который был размещен в этом газохранилище летом прошлого года, перекачивается в Литву и поставляется потребителям вместе с газом "Газпрома" и сжиженным природным газом (СПГ) с судна-газохранилища Independence в Клайпеде, подтвердил BNS председатель правления предприятий по торговле газом Litgas и LDT, а также член правления компании Lietuvos energija Доминикас Тучкус.

"С начала года газ поставляется литовским потребителям из трех источников, его поставки очень диверсифицированы", - сказал Д. Тучкус.

СПГ, который был недорого приобретен прошлым летом у разных поставщиков СПГ и регазифицирован, Литва хранит в Инчукальнисе - объемы хранящегося там газа официально не сообщаются, однако, по данным BNS, они превышают 100 млн. кубометров (около 1 млрд. киловатт-часов). В прежние годы на латвийском газохранилище хранился лишь предусмотренный в законе объем газа, необходимый для обеспечения наиболее уязвимых потребителей (более 30 млн. кубометров).

Контролирующая газохранилище в Инчукальнисе компания Conexus Baltic Grid в конце октября сообщила, что в хранилище находится 11,4 млрд. киловатт-часов газа. Зимой он поставляется потребителям в Латвии, Эстонии, Литве и соседним регионам России.