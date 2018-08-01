После того, как в Литве с 1 января 2017 г. вступили в силу поправки, по которым иностранцам с дефицитными для литовского рынка труда профессиями не требуется получать разрешение на работу, страна стала третьей по популярности у белорусских трудовых мигрантов, уступая лишь России и Польше.
"От обязанности получать разрешение на работу освобождаются студенты-иностранцы, которые по завершении обучения в Литовской Республике, в том числе в образовательных учреждениях по программе профессионального обучения, намерены работать в соответствии с приобретенной квалификацией, а также иностранцы, которые присланы на временную работу в Литовскую Республику", — рассказала FINANCE.TUT.BY представитель пресс-службы литовской биржи труда при Министерстве соцзащиты и труда Милда Янкаускене.
В Литве постоянно обновляется список дефицитных профессий. К примеру, в первом полугодии этого года туда попали: водители транспортных средств международных грузовых перевозок, сварщики, сборщики корпусов металлических судов, операторы металлообрабатывающих станков, швеи и 10 строительных профессий (каменщик, бетонщик, сборщик металлических конструкций, штукатур, облицовщик, плиточник и др.).
Список профессий, представителям которых нужна высокая квалификация и которых не хватает в Литве, применяется при выдаче временного вида на жительство, когда работодатель обязуется принять его на работу не меньше чем на 1 год и платить ему зарплату не меньше 1,5 средней. По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве сейчас составляет 895 евро "на бумаге". Значит, 1,5 средней — 1343 евро "на бумаге" или больше 1000 евро "на руки".
Но из-за притока трудовых мигрантов, особенно с Украины, литовцы решили установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии. "Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила", — отмечал ранее вице-канцлер Литвы Дейвидас Матулёнис. По его словам, в первую очередь это касается водителей и строителей.
Белорусы в прошлом году, по данным литовской статистики, стали реже приезжать на работу в эту страну. Если в 2016-м литовская биржа труда выдала 6498 разрешений на работу белорусам (33% от всех выданных разрешений), то в 2017-м — 1198 (22% от всех выданных). Но в этом году снова начало расти число белорусов, которые трудоустраиваются в Литве. Это отмечает и белорусская статистика.
"Белорусы чаще всего работают водителями транспортных средств международных грузовых перевозок, строителями, каменщиками, поварами, сварщиками, менеджерами, электриками, монтерами лифтов, сантехниками, руководителями проектов, программистами", — говорит Милда Янкаускене.
Напомним, ранее литовские фермеры жаловались, что не могут найти рабочих на зарплату в 1000 евро. Среди тех, кто откликнулся на вакансии, оказались и белорусы.
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