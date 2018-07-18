Соглашение о дотации было подписано на прошлой неделе Исполнительным агентством инноваций и сетей (INIS), совместным предприятием стран Балтии RB Rail, министерствами транспорта Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает RB Rail.
Эстонии выделено 5,1 млн евро (стоимость работ - 6 млн евро), Латвии - 6,9 млн евро (почти 8 млн евро).
Эти средства будут направлены для производства работ на железных дорогах от Каунаса до литовско-латвийской границы, включая мост через реку Нерис, на подступах к железнодорожным путям на всём участке, а также на подготовительные строительные работы на участке от Пярну до латвийско-эстонской границы, на другие работы.
Trys Baltijos šalys ir „RB Rail“ gavo jau tris CEF dotacijas, jų bendra suma siekia 683 mln. eurų (vien Lietuvai – 242 mln. eurų), o visas ES skirtas finansavimas – 824 mln. eurų (Lietuvai – 286 mln. eurų).
Три балтийские страны и RB Rail уже получили три гранта CEF на общую сумму 683 млн евро (только для Литвы - 242 млн евро), а общее финансирование из ЕС составляет 824 млн евро. (286 млн евро для Литвы).
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