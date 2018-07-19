Этот срок стал известен после того, как ЕК 17 июля официально обнародовала принятое в мае решение, что концерн, пользуясь доминирующим положением, в Литве и еще 4-х странах Центральной и Восточной Европы предположительно установил более высокие цены на газ.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на этой неделе сказал BNS, что у Литвы еще есть время - обжаловать решение можно в течение двух месяцев после формального обнародования документа.
По его словам, по этому вопросу будут проведены консультации с Польшей и другими странами дела, будут рассматриваться все варианты.
Обжаловать решение ЕК намерена польская государственная газовая компания PGNiG, требовавшая применить к "Газпрому" строгие санкции.
После того как ЕК в мае после почти семилетнего расследования деятельности Газпрома в Центральной и Восточной Европе не назначила концерну штраф, Ж. Вайчюнас утверждал, что это для него определенное политическое поражение Литвы и других стран. По его мнению, штраф усилил бы позицию Литвы, которая выставила в арбитражном суде Стокгольма иск к "Газпрому" о компенсации в размере 1,5 млрд евро.
ЕК установила для "Газпрома" обязательства, нарушение которых повлечет штраф концерну в размере до 10% его годовой мировой выручки. В 2017 году консолидированный оборот концерна бы примерно 91 млрд евро.
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