Литва - лидер в Балтии по привлечению проектов иностранных инвестиций

В прошлом году Литва была лидером среди Балтийских стран по количество проектов прямых иностранных инвестиций, и планирующихся к созданию рабочих мест, свидетельствуют данные базы мониторинга прямых иностранных инвестиций Di Markets, которую ведет The Financial Times.
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По данным fDi Markets, в прошлом году в Литве было заявлено о 61 проекте прямых иностранных инвестиций, которые должны были создать в стране 8733 рабочих мест. По сравнению с 2016 годом, количество проектов выросло на 21,7%, а количество планирующихся к созданию рабочих мест – в 2,4 раза.

В Латвии в прошлом году было заявлено о 15 проектах, которые должны были создать 1722 рабочих места, а в Эстонии - об 11 проектах, обещающих создать 605 рабочих мест.

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