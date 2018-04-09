Литва - лидер в Балтии по привлечению проектов иностранных инвестиций

По данным fDi Markets, в прошлом году в Литве было заявлено о 61 проекте прямых иностранных инвестиций, которые должны были создать в стране 8733 рабочих мест. По сравнению с 2016 годом, количество проектов выросло на 21,7%, а количество планирующихся к созданию рабочих мест – в 2,4 раза.
В Латвии в прошлом году было заявлено о 15 проектах, которые должны были создать 1722 рабочих места, а в Эстонии - об 11 проектах, обещающих создать 605 рабочих мест.
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