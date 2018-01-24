Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в гостиницах Литвы в 2017 году 7,2 млн. ночей - на 3,3% больше, чем в 2016 году, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Только число ночевок зарубежных гостей за год возросло на 3,9% до 3,4 млн., число ночевок местных туристов - на 2,8% до 3,8 млн.

В Латвии общее число ночевок местных и зарубежных туристов в гостиницах составило 4,9 млн. (на 12% больше), в Эстонии – 6,5 млн. (на 4,3% больше).

Во всем Евросоюзе число ночевок туристов в гостиницах в прошлом году составило 3,254 млрд. - на 5,1% больше, чем в 2016 году.