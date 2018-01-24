Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году привлекла больше всего туристов, однако самый большой рост потока туристов фиксировался в Латвии, сообщил Евростат.
© DELFI / Andrius Ufartas

Местные и зарубежные туристы, по предварительным данным, провели в гостиницах Литвы в 2017 году 7,2 млн. ночей - на 3,3% больше, чем в 2016 году, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Только число ночевок зарубежных гостей за год возросло на 3,9% до 3,4 млн., число ночевок местных туристов - на 2,8% до 3,8 млн.

В Латвии общее число ночевок местных и зарубежных туристов в гостиницах составило 4,9 млн. (на 12% больше), в Эстонии – 6,5 млн. (на 4,3% больше).

Во всем Евросоюзе число ночевок туристов в гостиницах в прошлом году составило 3,254 млрд. - на 5,1% больше, чем в 2016 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Литва замораживает проект подземного газохранилища в Сидеряй (4)

В связи с тем, что польские энергетические предприятия...

Литва - лидер по привлечению туристов в Балтии (8)

Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году...

Перевозчики просят о помощи – стоят в очередях по 22 часа (14)

Водители большегрузных машин, которые едут в Литву со...

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (35)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (33)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

TOP новостей

Рост зарплат замедляется, но многих ждут приятные перемены (35)

После впечатляющего старта в прошлом году рост...

Экономист: большого скачка цен на продукты питания в этом году не будет (33)

В прошлом году индекс потребительских цен в Литве рос в...

Какую игру ведет мэр Каунаса Матийошайтис? (4)

Упоминающиеся сейчас фамилии возможных кандидатов на...

Литва - лидер по привлечению туристов в Балтии (8)

Литва среди трех Балтийских стран в прошлом году...

Аналитик об эмиграции из Литвы: худшее уже в прошлом (81)

Темпы эмиграции в Литве в этом году должны сократиться,...