Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич заявил, что эта инфраструктура является важным государственным имуществом, поэтому правительство не одобряет идею управления им совместным предприятием трех стран.
"Линией Rail Baltica, как и прочей железнодорожной инфраструктурой страны, должен управлять местный управляющий публичной железнодорожной инфраструктурой", – отметил министр в пресс-релизе.
"В Литве публичной железнодорожной инфраструктурой управляет компания Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, она же принимает решения, связанные с инфраструктурными сетями и их развитием", – добавил он.
Вопрос управления инфраструктурой Rail Baltica будет обсуждаться 6 декабря в Риге на встрече премьеров Балтийских стран.
Бывший министр транспорта Рокас Масюлис еще в октябре 2017 года заявил, что инфраструктура Rail Baltica на территории страны должна принадлежать государству, а не совместному предприятию RB Rail. Тогда он выразил надежду на то, что такой же позиции будут придерживаться Латвия и Эстония.
Прежнее руководство компании RB Rail не раз декларировало стремление управлять инфраструктурой Rail Baltica, которая по законам Литвы имеет стратегическое значение для безопасности страны.
Налог на торговые центры обойдется каждому покупателю в несколько десятков евро в год (43)
Если в Литве введут налог на торговые центры, то жители...
Литва: инфраструктурой Rail Baltica должны управлять отдельные государства (5)
Литва стремится к тому, чтобы стратегически важная...
Полиция: нелегальные организаторы услуги подвоза могли скрыть 350 000 евро (13)
В Вильнюсе полиция задержала подозреваемых в...
Терминалу СПГ 5 лет: критика управления и упреки за покупку российского газа (78)
5 лет – 3 декабря 2014 года в Литве действует плавучий...
В Литве закрылось крупнейшее хозяйство по выращиванию индюков (24)
Крупнейшее в Литве хозяйство, которое занималось...
TOP новостей
Налог на торговые центры обойдется каждому покупателю в несколько десятков евро в год (43)
Если в Литве введут налог на торговые центры, то жители...
Находящиеся рядом школы разделяет пропасть: некоторые результаты поражают (12)
"Исследования показали, что 25% школьников вообще ничего...
Рождество приезжает на поезде: интерактивная игра и резиденция Деда Мороза на железнодорожном вокзале (1)
Праздничная суета, интерактивная игра для всей семьи,...
Затянувшийся поиск правосудия: понадобилось 2,5 года, чтобы суд наказал виновника в жестоком избиении (32)
Каждый новый день, минута, даже секунда ничего хорошего...
Правящие Литвы представили еще одно предложение по "детским" деньгам (2)
С 1 января 2020 года в Литве предлагают увеличить...