Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич заявил, что эта инфраструктура является важным государственным имуществом, поэтому правительство не одобряет идею управления им совместным предприятием трех стран.

"Линией Rail Baltica, как и прочей железнодорожной инфраструктурой страны, должен управлять местный управляющий публичной железнодорожной инфраструктурой", – отметил министр в пресс-релизе.

"В Литве публичной железнодорожной инфраструктурой управляет компания Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, она же принимает решения, связанные с инфраструктурными сетями и их развитием", – добавил он.

Вопрос управления инфраструктурой Rail Baltica будет обсуждаться 6 декабря в Риге на встрече премьеров Балтийских стран.

Бывший министр транспорта Рокас Масюлис еще в октябре 2017 года заявил, что инфраструктура Rail Baltica на территории страны должна принадлежать государству, а не совместному предприятию RB Rail. Тогда он выразил надежду на то, что такой же позиции будут придерживаться Латвия и Эстония.

Прежнее руководство компании RB Rail не раз декларировало стремление управлять инфраструктурой Rail Baltica, которая по законам Литвы имеет стратегическое значение для безопасности страны.