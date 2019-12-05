Литва стремится к тому, чтобы стратегически важная инфраструктура железнодорожной колеи европейского типа Rail Baltica в отдельных государствах принадлежала местным управляющим.
Rail Baltica
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Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич заявил, что эта инфраструктура является важным государственным имуществом, поэтому правительство не одобряет идею управления им совместным предприятием трех стран.

"Линией Rail Baltica, как и прочей железнодорожной инфраструктурой страны, должен управлять местный управляющий публичной железнодорожной инфраструктурой", – отметил министр в пресс-релизе.

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"В Литве публичной железнодорожной инфраструктурой управляет компания Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura, она же принимает решения, связанные с инфраструктурными сетями и их развитием", – добавил он.

Вопрос управления инфраструктурой Rail Baltica будет обсуждаться 6 декабря в Риге на встрече премьеров Балтийских стран.

Бывший министр транспорта Рокас Масюлис еще в октябре 2017 года заявил, что инфраструктура Rail Baltica на территории страны должна принадлежать государству, а не совместному предприятию RB Rail. Тогда он выразил надежду на то, что такой же позиции будут придерживаться Латвия и Эстония.

Прежнее руководство компании RB Rail не раз декларировало стремление управлять инфраструктурой Rail Baltica, которая по законам Литвы имеет стратегическое значение для безопасности страны.

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