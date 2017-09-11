В июне, июле и августе этого года в Литву прибыли 8932 иммигранта. Летом прошлого года на жительство в Литву прибыли 5957 человек.
Статистика свидетельствует о том, что в Литву прибывают все больше иностранцев, хотя большинство иммигрантов составляют возвращающиеся литовцы. В целом в этом году из приехавших в Литву около 64% составили граждане Литвы. В прошлом году они составили 71% иммигрантов.
Эксперты утверждают, что иммиграция иностранцев растет в связи с упрощением их трудоустройства в Литве, в июне этого года также вступил в силу безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной.
На фоне роста иммиграции в Литву, этим летом незначительно сократилась эмиграция. В прошлом году за три летних месяца из страны уехали 15047 человек, а в этом году – 14424.
В прошлом году в связи с эмиграцией в страны Западной Европы Литва лишилась около 30 тыс. жителей, а в первые восемь месяцев этого года - почти 24 тыс. жителей.
Есть предположения, что эмиграцию могла ускорить во второй половине этого года временная тенденция, поскольку часть эмигрантов могли поспешить декларировать свой отъезд, чтобы избежать вносить обязательную плату страхования здоровья, другие поспешили в Великобританию, пока эта страна не прибегла к ограничениям в связи с выходом из Евросоюза.
По данным опросов, большинство эмигрантов отправляются в Западную Европу из Литвы по причине более высоких зарплат, эмиграцию может поощрять и большое неравенство в доходах.
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