Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило

Более 100 бизнесменов и около 20 представителей органов местного самоуправления из 8 регионов Литвы посетили в начале июня прошедший в Витебске XIV Белорусско-литовский экономический форум, сообщает Министерство экономики Беларуси. Во время международной встречи промышленники из обеих стран заключили ряд взаимовыгодных договоров.

Одна только литовская Vakarų medienos grupė собирается, вложив 100 млн евро, построить в Чашникском районе Витебской области крупный деревообрабатывающий комплекс, создав при этом 700 рабочих мест.

Особое внимание участники форума уделили и перспективам сотрудничества в транзитно-транспортной сфере. Не зря: очереди на границе – и для рядовых граждан явление малоприятное. Что уж говорить о фурах со скоропортом?

Krovininio transporto eilė Medininkai-Kamienny Log © Кадр видео

В конце мая на белорусско-литовской границе из-за сбоя в работе литовских баз данных таможенного оформления во всех пунктах пересечения границы выросли гигантские очереди грузовых автомобилей. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя интервью своего литовского коллеги Линаса Линкявичюса, заявил, что проблемы с пересечением границы между государствами связаны с недостатками развития таможенной инфраструктуры литовской стороны.

Проблемами пересечения фронтира озаботилась и Конфедерация промышленников Литвы. В начале мая организация даже обращалась в правительство Литовской Республики: промышленники стремились обратить внимание на проблему больших очередей на пунктах пограничного контроля и требовали неотложно разрешить вопрос с пересечением границы.

По словам руководителя проектов коммуникации КПЛ Гедрюса Гришки, на совещании в правительстве был одобрен предложенный Министерством финансов план действий, который хотя бы на время должен обеспечить большую пропускную способность литовско-белорусского пункта пограничного контроля в Медининкай.

На упомянутом совещании Таможенный департамент обязали увеличить количество выполняющих проверку должностных лиц, а Дирекцию пунктов пограничного контроля – до конца года оборудовать дополнительную инфраструктуру (временные сооружения) для сотрудников охраны государственной границы. Также принято решение оценить возможности при необходимости выполняемые сотрудниками соответствующего учреждения процедуры проверки передать должностным лицам из других институций.

“Конфедерация промышленников Литвы и перевозчики приветствуют эти решения правительства и убеждены, что они будет скоро осуществлены и дадут положительные результаты”, – сообщил Гедрюс Гришка.

Альтернатива Клайпедскому порту

Разрешения проблем с транзитом очень ждёт и белорусский бизнес: грузы из Беларуси на протяжении последних пяти лет составляют третью часть транзита Клайпедского порта. Пять лет назад, по информации БЕЛТА, белорусский премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович заявлял, что “Беларуськалий” фактически купил 30% терминала сыпучих грузов Клайпедского морского порта.

Гедрюс Гришка подтвердил, что Беларусь является основным партнёром Клайпедского порта в области грузоперевозок.

“Грузы из Беларуси в данное время составляют около 35% всей портовой загрузки. По большей части речь идёт о белорусских удобрениях, которые транспортируются через Клайпедский порт, между тем услугами порта в Клайпеде пользуются и представители белорусской тяжёлой промышленности (изделия из металла, металлические руды)”, – заявил сотрудник департамента коммуникации КПЛ.

Klaipėda port © Asmeninis archyvas

Загружается Клайпедский порт и продуктами белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Между тем в августе прошлого года президент России Владимир Путин потребовал перенаправить белорусские нефтепродукты с российским происхождением в российские же порты. Вскоре посол Беларуси в Литве Александр Король заявил, что Беларусь может и вовсе отказаться от транзитных услуг порта в Клайпеде.

В Литве не спешат бить тревогу, понимая, что серьезных конкурентов у Клайпедского порта пока нет.

“Литва является стратегически удобным партнёром Беларуси по абсолютно прагматичным экономическим причинам: при транспортировании грузов через Литву логистические сметы намного меньше, чем при перевозке товаров, например, через порты, имеющиеся в России. Поэтому, стремясь переманить белорусский транзит из Клайпедского порта, конкуренты, прежде всего, должны предложить привлекательные и стабильные “правила игры” – пока что очевидно, что наилучшие условия белорусскому бизнесу предлагает Клайпедский порт”, – уверен Гедрюс Гришка.

Убеждённость сотрудника Конфедерации промышленников Литвы в привлекательности Клайпедского порта для белорусского бизнеса разделяет и бывший посол Беларуси в Литве Владимир Дражин.

Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje Vladimiras Dražinas © A.Solomino nuotr.

“Я считаю, что политики, говоря о том либо ином действии Беларуси или Литвы, не всегда могут анализировать ситуацию. Но государства развиваются за счёт экономики, и политики это должны учитывать. Думаю, что сегодня преобладает позитивный диалог в экономическом и гуманитарном направлении. Когда мы достигли товарооборота почти на 1,5 млрд долларов, а в услугах на почти миллиард — это большой был прорыв, и я думаю, что сегодня он будет продолжаться”, – сказал Владимир Дражин.

По мнению бывшего белорусского дипломата, несмотря на заявления высокопоставленных представителей разных государств, Клайпедскому порту потеря зарубежного партнёра в ближайшее время не грозит.

“Я считаю, что в экономической политике всегда присутствует разумный подход. И если нам 615 км до Клайпеды от Солигорска менять на 1000 км — я думаю, что никто у нас этого не поймёт, ни производители, ни поставщики. Поэтому я считаю, что заявления, звучавшие по этому поводу с той или другой стороны, были не совсем выверены. Альтернативы Клайпедскому порту, к нашему общему удовольствию, нет”, – сказал Владимир Дражин.

В региональном сотрудничестве закладываются основы экономики

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Литвой составил 1,168 млрд долларов. В сравнении с 2016 годом, это составило прирост на 13%. Литва инвестировала в Беларусь 198 млн долларов, и, благодаря этому, оказалась на 6 месте среди инвесторов. Литва активно участвует в осуществлении больших инвестиционных проектов (Oma, Senukai, Kesko, VP Grupė, Vakarų medienos grupė и др.). По информации пресс-службы белорусского посольства, в Литве также успешно действует 250 предприятий с инвестициями белорусского капитала (Amkodor-Baltic, R.Baltic, Agrodetalė и др.).

Тёплые экономические отношения соседних государств контрастируют с похолоданием на политическом фронте: взаиморасположенность литовских и белорусских государственных мужей постепенно травит "мирный атом". По словам главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, в последнее время участилось вручение нот послам обеих стран из-за нештатных ситуаций, возникающих на соседних атомных электростанциях. Между тем экономические отношения стран демонстрируют динамику развития, независимую от политических решений их руководства.

“Действительно, в данное время фиксируется положительная динамика двухсторонних экономических отношений Литвы и Беларуси. Поэтому очевидно, что представители бизнеса обеих стран готовы работать вместе и далее укреплять сотрудничество. Радостно видеть, что пока что у обеих сторон получается отделять определённые политические нюансы от общих экономических интересов”, – поделился Гедрюс Гришка.

Между тем сотрудник департамента коммуникации Конфедерации промышленников Литвы подчеркнул, что при желании и дальше развивать двухстороннее сотрудничество очень важны политические отношения государственного масштаба, поскольку они создают определённую атмосферу сотрудничества и создают основу для дальнейшего развития экономических отношений.

“Всё же следует надеяться, что определённые политические аспекты не заглушат экономические интересы”, – заявил Гедрюс Гришка.

”Очень важно поддерживать региональное сотрудничество. Почти все районы Литвы и Беларуси сегодня поддерживают отношения. Там и закладываются основы экономики”, – подчеркнул Владимир Дражин.

Бывший посол Беларуси в Литве выразил убеждённость в том, что существующий инвестиционный процесс должен развиваться.

“Более эффективной отдачи, чем с литовских инвестиций, мы в Беларуси не имеем. Имеющиеся на сегодня результаты и перспективы подтверждают, что мы выбрали правильное направление развития. Можно ещё говорить о том, как сегодня сотрудничают коллективы, связанные с гуманитарной сферой (это образование, медицина, культура, спорт, социальная политика). Там тоже есть перспективы, потому что услуги, которые мы оказываем друг другу, уже имеют цену и делают вклад в экспорт услуг для каждой страны”, – подытожил Владимир Дражин.