Литва и Беларусь намерены увеличить потоки транзитных грузов

"Мы видим перспективу организовать регулярные рейсы скорых грузовых поездов между Литвой и Беларусью для перевозки основных грузов. Общими усилиями мы будем стараться привлечь больше грузов России, Украины и Казахстана", – сказал Я. Наркевич.

На "Белорусской транспортной неделе" в Минске он с министром транспорта этой страны Алексеем Авраменко обсудил сотрудничество в сфере грузовых и пассажирских перевозок, развитие пунктов пограничного контроля, судоходство по Неману, сообщает Минтранспорта.

Я. Наркевич встретился с главой одного из крупнейших белорусских экспортеров, производителя калийных удобрений "Беларуськалий" Иваном Головатом и обсудил объемы экспорта продукции этой компании через Клайпедский порт. "Беларуськалий" является акционером контролируемого гражданином Литвы Игорем Удовицким Терминала насыпных грузов в Клайпеде (ему принадлежит 30% акций).

Как сообщается, Литва и Беларусь будут стремиться еще сократить время пересечения госграницы, улучшить условия поездок, повысить пропускную способность погранпереходов Мядининкай и Каменный Лог, начать регулярные рейсы судов между Гродно и Друскининкай.