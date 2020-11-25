Литва хочет обеспечить возмещение ущерба и компенсации в случае аварии на БелАЭС

Правительство в среду утвердило подготовленные Министерством энергетики изменения в законодательстве, которыми предлагается ратифицировать международные соглашения - протокол к Венской конвенции и Конвенцию о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Окончательные решения примет Сейм.
Литва только подписала, но не ратифицировала этот протокол. Латвия, Польша и Беларусь присоединились к нему.
"После ратификации этого протокола укрепятся возможности Литвы потребовать возмещение ущерба и одновременно получить более высокую компенсацию от Беларуси, если на БелАЭС произойдет ядерная авария", - указало BNS Минэнергетики.
В министерстве также отметили, что Литва и Беларусь сейчас находятся "в разных режимах Венской конвенции", их гарантии неодинаковы, поэтому, с учетом исключений в протоколе, вполне вероятно, что в случае аварии на БелАЭС Беларусь сможет ими воспользоваться и не компенсировать жителям Литвы ущерб или компенсировать его в меньшей степени, чем другим странам.
После ратификации протокола гражданская ответственность Беларуси и Литвы за ядерный ущерб сравняется.
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