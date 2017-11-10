Литва фиктивных предпринимателей отправила домой

Как сообщает департамент, за видами на жительство иностранцы обратились в ноябре прошлого года. Эти люди были акционерами, директорами и членами правления двух созданных предприятий.
"При рассмотрении просьб этих иностранцев у ДМ возникли сомнения на предмет того, что истинной целью иностранцев в Литве является не осуществление законной деятельности в Литве, а лишь узаконивание пребываний в Евросоюзе (ЕС)", - говорится в сообщении.
ДМ установил, что обе компании идентично имитируют деятельность и декларируют предоставление услуг одним и тем же клиентам.
Как отмечает департамент, сомнения только усилились тем обстоятельством, что обе компании заключили договоры с предприятием, зарегистрированным в Гонконге, где из-за привлекательной льготной налоговой системы часто регистрируются офшорные предприятия.
Оно перевело на счета обеих компаний в конце сентября 2016 года более чем по 50 000 евро со счета в латвийском банке.
Иностранцы обжаловали решения не предоставить им виды на жительство в судах, однако их жалобы были отклонены, указал департамент.
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