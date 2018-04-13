Руководитель проектов ЗАО экспортных услуг Foris Consulta Владас Латвенас сообщил, что в 2017 году второй по объему и особо интенсивный рост экспорта Литвы в США отмечался в сегменте тяжелого вооружения (артиллерии, гранатометов, установок по запуску ракет): "В прошлом году Литва экспортировала этой продукции в США на 22 млн евро - впервые в таком большом объеме".

По словам директора Литовской ассоциации оборонной промышленности и предприятий сектора безопасности Росвалдаса Горбачёваса, эти продажи непосредственно связаны с одним из крупнейших предприятий литовской оборонной промышленности LiTak-Tak.

Он отметил, что компания самостоятельно - без помощи и поддержки государства - торгует с США уже ни один год. В следующем году LiTak-Tak также планирует продажи в этой сфере.

За последние пять лет объем экспорта Литвы в США вырос в три раза и в прошлом году достиг почти 1,4 млрд евро. В целом объемы литовского экспорта в США в 2017 году составили 1,38 млрд евро, что на 18,4% больше, чем год назад.