Директор и учредитель палаты Гедиминас Цитукас утверждает, что литовские удобрения, производимые без химикатов, жизненно важны для Индии.

"В Индии очень обедненная и интенсивно используемая почва. Она постоянно удобряется пестицидами. Через 10-15 лет Индия не сможет себя прокормить, потому что урожайность падает. А эти удобрения восстанавливают структуру почвы. (...). В производственном процессе компании Akustinės biotechnologijos не используется никакая химия", - заявил в понедельник на пресс-конференеции Г. Цитукас.

По его словам, литовские удобрения уже испробовали в индийском штате Пенджабе, однако более широкое сотрудничество с Индией намечается через год.