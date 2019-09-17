В Вильнюсе уже почти две недели работают пять так называемых "хранилищ" алкогольных напитков, из которых зарегистрированные у указавшие свои личные данные жители могут в любое время суток взять крепкие алкогольные напитки.
DELFI сообщал, что такой находчивый бизнес может быть нарушением законов.
Представители департамента указали несколько нарушений: торговля алкоголя без лицензии, нарушение запрета на продажу алкоголя в торговых автоматах. Владельцам хранилищ грозят штрафы в размере 289-14 481 евро.
Представитель компании Artimiausias.lt Витаутас Шульцас считает, что их компания действующие в Литве законы не нарушает, поскольку алкоголь не продает, а только предоставляет услуги его хранения. Вильнюсская мэрия никакие действия предпринимать не намерена, поскольку, по словам ее представителей, компания за лицензией на продажу не обращалась и алкоголем, как сама утверждает, не торгует.
Krekenavos agrofirma сможет экспортировать говядину в Китай
Литовское мясоперерабатывающее предприятие Krekenavos...
Польский премьер призывает литовские компании инвестировать в Польше
Во вторник находящийся с визитом в Литве...
В киосках Narvesen и Lietuvos spauda будут продавать биткоины (4)
В магазинах Narvesenи киосках Lietuvos spauda начата торговля...
Литовской компании, предлагающей услуги "хранилища алкоголя", грозят штрафы (2)
Департамента Литвы по контролю над наркотиками,...
TOP новостей
Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (62)
В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...
Депутат предлагает смягчить запрет и продавать алкоголь в воскресенье дольше (6)
17 сентября в парламенте Литвы было представлено...
Президент Литвы впервые посетил Литовскую армию (11)
Президент Литвы Гитанас Науседа 17 сентября впервые...
Премьер обещает: Литва не будет терпимо относиться к вандалам и подстрекающим к розни (8)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...
Глава МИД: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве (7)
Новейшие соглашения Беларуси и России о более...