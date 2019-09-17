В Вильнюсе уже почти две недели работают пять так называемых "хранилищ" алкогольных напитков, из которых зарегистрированные у указавшие свои личные данные жители могут в любое время суток взять крепкие алкогольные напитки.

DELFI сообщал, что такой находчивый бизнес может быть нарушением законов.

Представители департамента указали несколько нарушений: торговля алкоголя без лицензии, нарушение запрета на продажу алкоголя в торговых автоматах. Владельцам хранилищ грозят штрафы в размере 289-14 481 евро.

Представитель компании Artimiausias.lt Витаутас Шульцас считает, что их компания действующие в Литве законы не нарушает, поскольку алкоголь не продает, а только предоставляет услуги его хранения. Вильнюсская мэрия никакие действия предпринимать не намерена, поскольку, по словам ее представителей, компания за лицензией на продажу не обращалась и алкоголем, как сама утверждает, не торгует.