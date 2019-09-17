Департамента Литвы по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем намерен прекратить деятельность компании, предлагающей услуги "хранилища алкоголя", об этом 17 сентября сообщило издание Lietuvos rytas.
© DELFI / Andrius Ufartas

В Вильнюсе уже почти две недели работают пять так называемых "хранилищ" алкогольных напитков, из которых зарегистрированные у указавшие свои личные данные жители могут в любое время суток взять крепкие алкогольные напитки.

DELFI сообщал, что такой находчивый бизнес может быть нарушением законов.

Представители департамента указали несколько нарушений: торговля алкоголя без лицензии, нарушение запрета на продажу алкоголя в торговых автоматах. Владельцам хранилищ грозят штрафы в размере 289-14 481 евро.

Представитель компании Artimiausias.lt Витаутас Шульцас считает, что их компания действующие в Литве законы не нарушает, поскольку алкоголь не продает, а только предоставляет услуги его хранения. Вильнюсская мэрия никакие действия предпринимать не намерена, поскольку, по словам ее представителей, компания за лицензией на продажу не обращалась и алкоголем, как сама утверждает, не торгует.

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