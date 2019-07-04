"Литовское космическое бюро обеспечит, чтобы как можно больше компаний в стране узнали о возможностях участвовать в проектах международных космических организаций и могли участвовать и выигрывать не только выгодные, но и расширяющие компетенцию заказы", - сказал В.Синкявичюс в своём сообщении.

Подобные космические бюро работают во многих странах Европейского союза, которые уже являются членами Европейского космического агентства (ЕКА). Например, Эстонское космическое бюро (Estonian Space Offic) уже несколько лет успешно работает в Эстонском агентстве поддержки бизнеса.

В настоящее время членами ЕКА являются 22 страны, а Литва, Латвия, Болгария, Кипр и Словакия сотрудничают с ЕКА.