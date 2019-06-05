Литовским производителям разрешили ввозить в Украину замороженные продукты

Невзирая на распространение африканской чумы свиней (АЧС), Украина открывает свой рынок для литовских продуктов, в которых может быть и мясо. Это, по словам главы литовской службы Дарюса Ремеки, доказывает, что в Литве АЧС под контролем.

В сентябре прошлого года Литва получала разрешения не экспорт в Украину свиней и свинины, а в октябре – породистых овец и коз.

По данным ГПВС, за пять месяцев этого года из Литвы в Украину было экспортировано более 33 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов, почти 1,3 тыс. тонн мяса и мясных изделий, более 0,2 тыс. тонн молочных продуктов – сыров, йогуртов, молочного сахара, порошкового пищевого молока.