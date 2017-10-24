Литовским грузоперевозчикам в будущем придется соблюдать новую директиву Евросоюза (ЕС) об условиях труда и порядке оплаты труда командируемых работников.
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Участвовавший в заседании Совета министров ЕС литовский министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что Литве в понедельник не удалось добиться, чтобы на ее транспортный сектор не распространялась изменяемая директива о командируемых работников.

"Мы все время добивались, чтобы транспортный сектор не был включен в список командируемых работников. Поскольку он был включен, это нас не устроило, если иметь в виду, что наш транспортные сектор дает огромную часть ВВП и, на наш взгляд, нужно отдельное, специальное регламентирование, а не директива о командируемых работниках", - сказал Л. Кукурайтис.

По его словам, применение директивы может начаться спустя 3-4 года после ее вступления в силу - за это время должны быть закончены переговоры по "пакету мобильности", предназначенного для ремонта всего сектора автотранспорта ЕС.

Однако Литве удалось добиться, чтобы эта директива не регулировала транзитные перевозки.

Совет министров ЕС в понедельник выработал соглашение о реформе директивы о командируемых работниках. Принято решение, что временно работающим за рубежом работникам должна выплачиваться средняя зарплата принимающей страны, а время командировки должно быть ограничено 12 месяцами с возможностью продления его еще на шесть месяцев.

Сейчас правила ЕС предусматривают, что направляемым в другие страны работникам должна выплачиваться минимальная зарплата принимающей стороны, а время командировки не ограничивается.

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