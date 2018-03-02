"Белый список" - хорошее средство. Однако в этом году трудоустроить водителей из-за рубежа, особенно из Украины, транспортникам стало еще сложнее. С начала года Биржа труда расширила перечень профессий, представителей которых не хватает в Литве, и внесла в него дополнительно 10 строительных профессий. Число желающих работать в Литве возросло, и Департамент миграции, консульские отделы в Украине не успевают оформлять документы из-за нехватки мощностей", - говорит президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландас Микенас.
По словам гендиректора Литовского союза перевозчиков Сигитаса Жилюса, при расширении перечня недостающих профессий государство должно было заранее подготовиться к тому, что желающих работать в Литве будет больше, и предусмотреть дополнительные ресурсы: "Нужно было планировать и немного, хотя бы временно, усилить консульские службы в тех странах, откуда к нам приезжают. Возможно, нужно было подумать и о консульских отделах в нескольких городах Украины, не только в Киеве".
На сегодняшний день приняты решения по просьбам 84 предприятий, по 74 из них решения положительные. Большую часть этого списка составляют транспортные и логистические предприятия, в нем также значатся одно-два строительных и промышленных предприятий.
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