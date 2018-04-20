В четверг Литовский Апелляционный суд (ЛАС) разрешил продолжить конкурс концессии Национального стадиона в Вильнюсе.
National stadium site
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Столичная мэрия утверждает, что это позволит добиваться успешной реализации проекта.

В начале марта Вильнюсский окружной суд по просьбе компании Vilniaus nacionalinis stadionas применил временные меры защиты и остановил процедуры конкурса.

Предложение Vilniaus nacionalinis stadionas было отклонено, поскольку компания представила его не через информационную систему публичных закупок, как это требуется, а в запечатанном конверте.

Вильнюсская мэрия вместе с представляющим правительство Департаментом по делам физической культуры и спорта стремится продолжить переговоры с единственным оставшимся участником конкурса - контролируемой концерном Icor компанией инженерных продуктов и решений Axis Industries, а также с ее партнерами.

Axis Industries вместе с компаниями Venetus Capital, Kauno arena и архитектурными компаниями Populous и Cloud architektai предлагают построить комплекс за 79,9 млн евро.

Подписание 25-летнего договора концессии намечается на лето 2019 года.

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